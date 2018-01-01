تركيا تفرض رسوماً انتقامية ضد أمريكا

جهينة نيوز

أعلن وزير الاقتصاد التركي نيهات زيبرتشي أن أنقرة بدأت بفرض رسوم إضافية على 22 منتج أمريكي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصلب والألمنيوم.

ونشر المكتب الصحفي للبيت الأبيض، في وقت سابق، نص بيان وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بفرض واشنطن رسوم استيراد على الصلب والألمنيوم، بـ 25 % و 10 %، من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.

وقال الوزير زيبرتشي في لقاء على قناة " NTV" التلفزيونية:" فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما إضافية على الصلب والألمنيوم، ونحن نصدر صلب إلى أمريكا بقيمة 1.18 مليارد دولار، ونستورد منها بضائع بقيمة 1.3 مليارد دولار، وحاولنا حل هذه المشكلة مع الطرف الأمريكي عن طريق الحوار، ولكن دون جدوى سيقومون بفرض رسوم إضافية بقيمة 260 مليون دولار، ونحن أيضا بدأنا بالعمل على فرض رسوم إضافية على 22 نوع من البضائع بقيمة 300 مليون دولار، وسيدخل حيز التنفيذ من يومنا الحالي".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت، في وقت سابق، أن أنقرة جاهزة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.

وتحتل تركيا المركز الثامن في العالم بانتاج الصلب والألمنيوم، وذلك بحسب صادراتها إلى أمريكا.