ميركل تقرض الأردن 100 مليون دولار!

جهينة نيوز

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن قرض ميسر للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم متطلبات البنك الدولي.

وأكدت ميركل، خلال لقائها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في المملكة وذلك وفقاً لصحيفة "عمون" الأردنية.

وأجرت المستشارة الألمانية التي وصلت الأردن، أمس، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس لتتناول الأوضاع في الشرق الأوسط، وقالت إنه يجب اتخاذ إجراءات في مواجهة توجهات إيران "العدائية" في الشرق الأوسط.

وشدد العاهل الأردني وميركل، خلال لقائهما في عمان، على ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السورية، مؤكدين أن الأردن وألمانيا أعضاء في اللجنة المصغرة لإيجاد حل سياسي في سوريا. وثمنت ميركل جهود الأردن باستقباله مليون لاجئ سوري منهم 200 ألف طفل يتلقون التعليم داخل المملكة الهاشمية.

من جانبه، أكد العاهل الأردني، ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ضمن إطار حل شامل يحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، قائلاً: "لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

ودعا العاهل الأردني ميركل للاستفادة من الاتفاقية الحرة وقواعد المنشأ.