بالفيديو.. نجمات مصر في هجوم على سلاف فواخرجي بسبب تصريحاتها؟!

جهينة نيوز:

انهالت الردود على النجمة السورية سلاف فواخرجي، من قبل فنانين مصريين، إثر تصريحاتها الأخيرة عنهم.

وقالت فواخرجي في مقابلة مع برنامج "عرب وود": "بدون غرور لو استمريت في المشاركة في أعمال مصرية قبل فترة الحرب في سوريا لكنت أجلست العديد من الممثلات المصريات في بيوتهن".

ومن بين الرادين على كلا فواخرجي، الممثلة المصرية منة فضالي التي نشرت مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فواخرجي تتحدث عن الموضوع عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه بالقول "بصراحة سقطتي من نظري، الفن الراقي الفن المصري، واحنا كلنا ممثلين مصريين نمتلك اللي فنانين كتير متمتلكهوش ومتنسيش ان معرفتك كانت من مصر، بس احنا اللي بنعمل في نفسنا كده وبنسمح إن أي حد يهين فنانين مصر وعموماً مصر طول عمرها بتنجم أي حد حتي لو كان كومبارس، يا تري إيه رأي المنتجين والمخرجين وزملائي الفنانين والنجوم؟ خساره سلاف كنت بحترمك".

وبدورها علّقت الممثلة المصرية ندى بسيوني على كلام فواخرجي، قائلة "احنا ممثلات مصر بنقولها بلدك التانية وأهلا وسهلا بك في بلدنا" وأضافت "ياتري رأي الجمهور المصري والمنتجين والمخرجين والمؤلفين المصرين إيه؟ أكيد برضه بنرحب بيها في مصر".

المصدر: لها