رونالدو أفضل هداف أوروبي

جهينة نيوز

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لائحة أفضل هداف أوروبي بتسجيله هدفه ال85 امس خلال مباراة بلاده والمغرب في كأس العالم المقامة في روسيا.

وبعدما استهل مشواره في النسخة الحالية من المونديال بتسجيله ثلاثية في مرمى اسبانيا 3/3 أضاف نجم ريا ل مدريد الاسباني هدفا رابعا بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة مع المغرب.

وأصبح رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم خمس مرات ثانى أفضل الهدافين فى التاريخ امام بوشكاش الذى سجل 84 هدفا مع المنتخب المجرى بين 1945 و1956 واحتاج رونالدو الى 152 مباراة ليصل الى هدفه ال85 فيما سجل بوشكاش أهدافه ال84 فى 89 مباراة فقط.