وزير خارجية تركيا يحدد موعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج؟

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 12:53 | سياسة, محلي

وزير خارجية تركيا يحدد موعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج؟

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبدأون في الانسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا اعتبارا من الرابع من يوليو/ تموز وذلك بعد استعدادات استغرقت شهرا.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة. وذكر أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل.

ووافق البلدان هذا الشهر على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من منبج فيما تتولى القوات التركية والأمريكية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.


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