رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى

جهينة نيوز:

ذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على إنستغرام أنها وضعت مولودتها الأولى اليوم الخميس.

وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع.

وذكرت وكالة رويترز أن أرديرن وضعت طفلتها في مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام في البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيوني كلارك جايفورد إلى جوارها.

وأرديرن من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات في العالم اللائي شغلن المنصب خلال حملهن. ووضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.