مباريات الخميس.. 3 لقاءات مصيرية بمونديال روسيا

جهينة نيوز:

أولى المباريات يوم الخميس في بطولة كأس العالم والتي تستضيفها روسيا بداية من 14 الشهر الحالي وحتى 15 الشهر المقبل عند الساعة الثالثة عندما يواجه المنتخب الدنماركي نظيره الأسترالي في إطار منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة.

المنتخب الدنماركي بدأ مشواره بالفوز على منتخب البيرو بهدف دون رد، في المقابل خسر المنتخب الأسترالي من نظيره الفرنسي بهدف مقابل هدفين.

وتقابل الفريقان من قبل في أربع مناسبات ودية وهذا هو اللقاء الأول في كأس العالم، وتقاسما الانتصارات.

وعند الساعة السادسة ، يلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره البيروفي حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز لمواصلة المشوار في البطولة.

و عند الساعة التاسعة يلعب المنتخب الأرجنتيني مع منتخب كرواتيا

وظهرت الأرجنتين بوجه باهت في اللقاء الأول مع آيسلندا واكتفت بالتعادل، مما يجعل أي نتيجة غير الانتصار أمام الكروات تعقد موقف ميسي ورفاقه قبل الجولة الأخيرة.

وتلعب كرواتيا المباراة بمعنويات عالية بعد انتصار وعرض مقنع أمام نيجيريا، وستبحث اليوم عن الفوز أو تجنب الخسارة على الأقل من أجل تأمين صدارة المجموعة.

ولعب الفريقان معا بكأس العالم من قبل في 1998 وفازت الأرجنتين وقتها بهدف نظيف.