Xiaomi تطلق هاتفها "العملاق"!

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 12:03 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

Xiaomi تطلق هاتفها

جهينة نيوز:

استعرضت بعض المواقع مؤخرا صورا ومعلومات عن هاتف "Mi Max 3"، أكبر هواتف شركة "Xiaomi" حجما.

وزود الهاتف بشاشة كبيرة بمقاس 6.99 بوصة وأبعاد 18:9 ودقة عرض Full HD و2160x1080 بيكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ونظام تشغيل "Android 8.1" مع واجهات MIUI.

أما الكاميرا الأساسية للجهاز فأتت مزدوجة بدقة 12+8 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وفيما يتعلق بالذاكرة، فمن المفترض أن يطرح الهاتف بـ 3 نسخ واحدة مزودة بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وأخرى بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ونسخة ثالثة بذاكرتين 6 و128 غيغابايت.

المصدر: فيستي


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا