القضاء على كامل مجموعة ارهابية من "داعش" في عمق بادية السخنة بريف حمص

جهينة نيوز

قضت وحدة من الجيش على مجموعة ارهابية من تنظيم "داعش" في عمق بادية منطقة السخنة بريف حمص الشرقى.

وأفاد مصدر عسكري بان وحدة من الجيش رصدت تحركات مجموعة ارهابية من "داعش" على أحد المحاور في بادية السخنة الى الشرق من مدينة تدمير بنحو 70 كم وتعاملت معها بالاسلحة المناسبة ما أدى الى القضاء على كامل أفرادها ومصادرة عتادهم ودراجاتهم النارية التي كانت تقلهم.

وحررت وحدات من الجيش خلال الايام القليلة الماضية مساحة 2500 كم مربع في بادية تدمر وصولا الى الحدود السورية العراقية في المنطقة بين سد عويرض وجنوب حميمة على امتداد جبهة بعرض 45 كم وعمق 60 كم وذلك ضمن عمليات عسكرية واسعة ضد ارهابيى "داعش" في البادية السورية.