انخفاض اسعار الذهب لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل قوة الدولار

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الخميس تحت وطأة الدولار القوي ومع إبقاء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لرفع أسعار الفائدة.

و كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1262.88 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 ديسمبر كانون الأول عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد ثلاثة بالمئة على مدى الجلسات الخمس الأخيرة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.8 بالمئة إلى 1264.50 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس ”المعدن النفيس (الذهب) في اتجاه نزولي مؤكد وهذا في الأساس بسبب القوة في مؤشر الدولار المتداول عند مستوى مرتفع.“

وحافظ الدولار على موقعه قرب أعلى مستوياته في 11 شهرا مقابل سلة عملات يوم الخميس مدعوما بصعود العوائد الأمريكية في حين سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

ونزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.18 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو أيار عند 16.16 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 961.47 دولار للأوقية. وسجل المعدن 959 دولارا في وقت سابق من الجلسة وهو أقل سعر له منذ الرابع من مايو أيار.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 857.49 دولار للأوقية. ولامس المعدن 854.50 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير شباط 2016، في وقت سابق من المعاملات.

رويترز