النمسا تسعى الى تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا خلال فترة رئاستها له!

جهينة نيوز

أعلن مندوب النمسا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي نيكولاس مارشيك، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، العمل على تطوير العلاقات مع روسيا كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الأمن والاستقرار في أوروبا.

وقال مارشيك، خلال تقديم برنامج رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي، التي تبدأ يوم الخميس الأول من تموز/يوليو، في بروكسل: "خلال فترة رئاسة النمسا، سيعقد اجتماع لوزراء خارجية دول "الشراكة الشرقية"، حيث يجب تقييم التطورات وبحث الخطوات المقبلة. وستتطلب الأزمة في أوكرانيا عناية خاصة".

وجاء في البرنامج، بحسب مارشيك: "نظرا لأن روسيا تلعب دورا أساسيا في الاستقرار والأمن في أوروبا والعالم، فإن مهمة النمسا هي مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على أساس المبادئ الاسترشادية الخمسة، التي تمت صياغتها بالفعل، فضلاً عن تعزيز الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن النمسا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في الفترة من 1 .تموز/يوليو إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام