ايقاف تدريبات اليابان الدفاعية بعد قمة ترامب وكيم

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 11:04 | سياسة, عالمي

ايقاف تدريبات اليابان الدفاعية بعد قمة ترامب وكيم

جهينة نيوز

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، أن طوكيو قررت وقف تدريبات تهدف للاستعداد للتصدي لهجوم صاروخي من كوريا الشمالية، وذلك بعد أن خففت القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من حدة التوتر.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء لـ"رويترز" إن المكتب سيدلي بإعلان بشأن المناورات غدا الجمعة.

والتقى ترامب وكيم، الأسبوع الماضي، في سنغافورة حيث أعلن الزعيم الكوري الشمالي التزامه "بالعمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية". أما ترامب فقال إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية واصفا إياها بأنها "استفزازية".

ورحبت اليابان بالقمة باعتبارها خطوة أولى نحو نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، لكنها قالت أيضا حينها إن التدريبات المشتركة بين واشنطن وسيئول رادع مهم لتهديدات كوريا الشمالية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا