الاعلامية علا الفارس تثير جدلاً جديداً في السعودية!

جهينة نيوز

تصدرت الإعلامية الأردنية المعروفة، علا الفارس، جدلا جديدا في السعودية، بعد أن اعتبر كثير من مواطني المملكة أنها تستهدف الإساءة لبلادهم في تغريدة كتبتها في موقع “تويتر” عن بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا، رغم تأكيدها أنه لم تشر للسعودية.

وظهر اسم الإعلامية الفارس في تدوينات السعوديين في موقع “تويتر” واسع الانتشار لدى أبناء المملكة، وسط انتقادات لاذعة أعادت إلى الأذهان انتقادات مماثلة تعرضت لها العام الماضي على خلفية تغريدة عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية، انتهت بفصلها من عملها في مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية الخاصة.

وقالت الفارس في تغريدتها المثيرة للجدل مساء امس الأربعاء، “كل من شكك واستهان في أداء المغرب البطولي اليوم أتمنى يعتزل متابعة كرة القدم ويتابع عروض الباليه الروسي .. فهي الأنسب له … هاردلك #المغرب”.

ولم تذكر الفارس اسم السعودية في تغريدتها، لكن مغردين سعوديين بينهم أسماء معروفة على نطاق واسع، قالوا إن التغريدة تتضمن “تهكمًا” و”سخرية” من بلادهم على حد وصف البعض، فيما قال عدد آخر من المغردين إن التغريدة تتضمن تلميحًا صريحا للسعودية من خلال إشارتها للباليه الروسي. ودافع عنها كثيرون أيضًا.

وخسر كل من منتخبي المغرب والسعودية مباراتين في مجموعتيهما، وخرجا من البطولة العالمية وسط ردود فعل واسعة في العالم العربي الذي لم يكن راضيًا عن أداء المنتخبات العربية الأربعة في المونديال، حيث خرج المنتخب المصري من البطولة بخسارتين أيضًا، فيما خسر المنتخب التونسي مباراته الوحيدة التي لعبها لحد الآن.