محمد هنيدي مازحاً عن هزيمة السعودية: "أنتم سبب خروج المنتخب المصري"

جهينة نيوز:

علق الممثل الكوميدي المصري "محمد هنيدي" على خروج المنتخب السعودي لكرة القدم، من بطولة كأس العالم في روسيا، عقب هزيمته أمام منتخب أوروغواي.

وقد غرّد هنيدي عبر حسابه على "تويتر": "مباراة عالية جدا من السعودية.. عاش.. بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي.. ممكن نلبسها فيكوا، ونقول إنكوا السبب في خروج المنتخب المصري".

ومع هزيمة السعودية اليوم من منتخب أوروغواي، يخرج كلا المنتخبين المصري والسعودي من بطولة كأس العالم رسمياً.

وتأهل منتخب أوروغواي برفقة روسيا إلى دور الـ16 بكأس العالم، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وأحرز لويس سواريز مهاجم برشلونة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، من ركلة ركنية.

ويحتل منتخب أوروغواي وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الروسي المتصدر، بينما يقبع المنتخب السعودي في المركز الأخير برصيد خالي من النقاط.