احباط هجوماً للإرهابيين على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة

جهينة نيوز

أحبطت وحدة من الجيش هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على عدد من النقاط العسكرية بمحيط مدينة البعث في القنيطرة.

وأفادت سانا بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" تسللت من اتجاه قرية الحميدية للاعتداء على عدد من النقاط العسكرية في محيط مدينة البعث مبينا أن الاشتباكات ادت إلى إحباط محاولة التسلل بعد إيقاع عدد من الارهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم.

ولفتت إلى فرار فلول المجموعات الارهابية باتجاه قرية الحميدية والثغور المجاورة بعد ان سحبوا قتلاهم ومصابيهم.