ميركل تصل الأردن لبحث الملفات الإقليمية الراهنة وابرزها اللاجئون السوريون!

جهينة نيوز

وصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى عمان الأربعاء بزيارة رسمية تجري خلالها مباحثات مع الملك عبد الله الثاني تتناول علاقات التعاون والشراكة والملفات الإقليمية الراهنة.

ويرافق المستشارة وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار "ماركا" العسكري أمين عمان، وسفيرا البلدين وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ومن المقرر أن تغادر ميركل الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد عصر اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن ضمن القضايا التي ستشملها المحادثات في عمان وبيروت أوضاع اللاجئين وعلى رأسهم السوريون في المنطقة والأردن ولبنان خاصة.

روسيا اليوم