النقل: بدء تطبيق الحجوزات المالية على المركبات إلكترونياً و17 خدمة جديدة خلال العام الحالي

جهينة نيوز

كشف وزير النقل علي حمود عن قيام الوزارة بأرشفة 39 مليون وثيقة حتى الآن في إطار مشروع الأتمتة الذي تقوم به في مختلف مؤسساتها، جاء ذلك عندما أعلن أمس عن إطلاق خدمة الحجوزات المالية وتنفيذها على صحائف الآليات، مؤكداً أن هذه الخدمة تضاف إلى مجمل الخدمات الجديدة التي بدأت وزارة النقل تطبيقها لتبسيط الإجراءات على المواطنين، واعداً بأنه ستتم إضافة 17 خدمة جديدة خلال العام الحالي.

وعن خدمة الحجوزات بين حمود أن وجود وثائق ملكية الآليات في مؤسسات وزارة النقل وبغية المحافظة على حقوق الخزينة وعلى حقوق الأفراد وبهدف عدم إتاحة الفرصة لمالكي السيارات في التهرب من تنفيذ الحجز المالي، بدأت الآن المديريات بإدخال قرارات الحجز المالي الصادرة عن مختلف الجهات على صحيفة الآلية خلال لحظة واحدة تكون الإشارة قد وضعت في كل المحافظات من خلال البرنامج، وهذه الخدمة قطعت الطريق على البعض ممن كان يتلاعب في تهريب ملكية الآلية عند صدور قرارات حجز مالي بالاستفادة من عامل الوقت وتأخر تنفيذ البريد الورقي إلى المحافظات.

وأكد حمود أن عملية إدخال وتدقيق ومراقبة هذه العملية منوطة بموظف محدد وبإشراف مدير النظام للبرنامج ولا يستطيع أي موظف آخر تعديل أو تغيير أي بيانات، ويستطيع أي موظف في دوائر النقل الاطلاع على تلك البيانات والاستفادة منها من دون أن يغيرها.

ويتيح نظام الحجوزات وضع إشارة حجز أو رفعها عن فرد أو (جهة) كما يتيح النظام أيضاً إمكانية وضع عدة حجوزات على فرد واحد أو جهة واحدة تملك عدة مركبات أو مركبة واحدة، الهدف من مشروع تطوير برمجيات المديريات وربطها بقاعدة بيانات الغاية منه تحسين بيئة العمل في مديريات النقل من خلال تطبيق مبدأ الكوة الواحدة وتخفيض زمن المعاملات وتقليل الأخطاء المحتملة إضافة إلى تبسيط الإجراءات في المديريات، ويمكن مستقبلاً الربط مع المشروع الوطني للحجوزات الذي تتابع إنجازه وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية.

الوطن