صحيفة "اسرائيلية" تكشف خطة ابن سلمان الجديدة لمحاربة اقتصاد إيران!

جهينة نيوز

زعمت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، أن العاهل السعودي محمد بن سلمان، ينوي زيادة إنتاج النفط لتقليل أسعاره، بناء على تفاهمات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وادعت الصحيفة الاسرائيلية أن تغريدة الرئيس ترامب حول ارتفاع أسعار النفط، وضرورة زيادة الإنتاج بهدف تقليل سعره في الأسواق الدولية، دفعت الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة الإنتاج، حتى يتأثر الاقتصاد الإيراني، في وقت رفضت طهران زيادة الأسعار، والإبقاء على الأسعار الحالية.

وكتبت الصحيفة أن ابن سلمان التقى مع الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، على هامش زيارته لموسكو، في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والمقامة في روسيا، ليبحث معه مدى زيادة إنتاج النفط، وأثره على سعر برميل النفط في الأسواق الدولية، مدعية أن السعودية تقاوم منظمة "الأوبك" لزيادة إنتاج النفط.

ورأت الصحيفة أن ابن سلمان يخضع لضغوط ترامب بزيادة إنتاج النفط، ليقابله تقليل في أسعار برميل النفط، حتى يتأثر الاقتصاد الإيراني الذي يعاني منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، في الثامن من مايو/أيار الماضي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي أبرمته إيران مع مجموعة (5+1)، في الـ 15 من يوليو/تموز 2015، وبانسحاب ترامب قد أعاد بدوره فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" نشرت في، الثاني عشر من الشهر الجاري، أن الرئيس دونالد ترامب يخنق الاقتصاد الإيراني، خطوة تلو الأخرى، بعد إعلانه الخروج من الاتفاق النووي، الشهر الماضي، وإعادة العمل بالفترة التي سبقت الاتفاق، مما يعني العمل بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهو ما جعل المواطن الإيراني يدرك أن البرنامج النووي يجلب له الكوارث.