ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أمريكي خاضوا الحرب الكورية

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية أعادت أمس الأربعاء رفات 200 جندي أمريكي مفقودين منذ الحرب الكورية لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك من سلطات الجيش.

وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا أمس الأربعاء "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها"، وفقا لرويترز.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام "عددا كبيرا" من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة تاريخية الأسبوع الماضي استضافتها سنغافورة وقال في مؤتمر صحفي لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أمريكيين.

وتشير بيانات الجيش الأمريكي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أمريكي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أمريكي.

وقتل ما يربو على 36500 جندي أمريكي في هذا الصراع.