لجنة لدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها للمستهلك.. الاقتصاد: لم نتلق أي طلب استيراد قطع ومكونات سيارات منذ صدور التعليمات!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددعا الصادر اليوم الخميس 21 حزيران 2018 على القرار الذي اصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح.

وحسب القرار فإن اللجنة المشكلة بإشراف المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يترأسها نضال مقصود مدير الأسعار في الوزارة، كما تضم أعضاء ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك.

وبين مقصود أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وستستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والاختصاصيين في مجال تجميع وتصنيع السيارات بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية مع هامش ربح مقبول لضبط أسعار المبيع النهائية للمستهلك.

وأضاف مقصود أن التسعير سيتحدد بناء على بيانات التكلفة المقدمة من أصحاب المعامل والمتضمنة بيانات استيراد قطع السيارات – تكاليف تجميعها من واقع التكاليف الفعلية لكل معمل على حدة – الرسوم والضرائب المفروضة على كل آلية أو سيارة، مبيناً أن هذه الخطوة كفيلة بوضع حد للتلاعب في أسعار السيارات وتفاوتها.

من جهتها صحيفة الوطن اهتمت في عددها الصادر اليوم بنفس الموضوع حيث كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للصحيفة عن عدم تلقي أي طلبات إجازات استيراد لقطع ومكونات السيارات، من شركات تجميع السيارات السياحية، وذلك منذ صدور تعليمات الاستيراد الخاصة بها مؤخراً وأبرزها إدخال هيكل السيارة من دون أي قطعة مركبة عليها، مؤكداً أن شركات تجميع سيارات لم تحصل مسبقاً على رخص تجميع السيارات من بلدان المنشأ أو من الشركة الأم الصانعة للطرازات المستهدفة بالتجميع وهذا مخالف لشروط التجميع.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية بقيت بنسبة خمسة بالمئة لمن يمتلك ثلاث صالات إنتاج، وتم رفعها إلى 30 بالمئة لمن يمتلك صالة واحدة، موضحاً في الوقت الراهن أن شروط الخمسة بالمئة لا تنطبق حالياً إلا على شركة «سيامكو»، ومع ذلك هي حالياً وفي ظل هذه الأوضاع غير قادرة على المنافسة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد طلبت في كتابها الصادر بتاريخ 5/4/2018 من دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية ومديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات التقيد بالتعليمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص وتضمنت تعديل الفقرة رقم 1 من تعليمات استيراد القطع ومكونات السيارات لشركات تجميع السيارات السياحية لتمنح في صيغتها الجديدة إجازات استيراد لخطوط لإنتاج والتجهيزات اللازمة لمعامل الشركات التي قيد الإنشاء والتي حصلت على قرار الترخيص قبل تاريخ 8/2/2018 وفق ضوابط منح الترخيص، التي تضمنتها تعليمات وزارة الصناعة على أن يتم إدخال وتركيب خطوط الإنتاج والتجهيزات اللازمة بموعد أقصاه 14/9/2018 وذلك استنادا إلى كتاب مجلس الوزراء ومحضر لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية.

وتضمن البند الثاني من الكتاب منح إجازات الاستيراد الخاصة بشركة سيامكو شريطة التزامها بتجميع مكونات السيارات على أساس الصالات الثلاث وأن تكون البضاعة من منشأ إيراني حصراً على أن تستفيد شركة سيامكو من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية وإيران.

وزارة الاقتصاد كانت طلبت في كتاب آخر التقيد بعدم منح أي إجازة استيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج للشركات الحاصلة على قرار ترخيص تجميع السيارات قبل تاريخ 21/2/2018 والتي تعمل وفق صالة واحدة وعدم منح أي إجازة استيراد لمكونات وقطع تبديل السيارات ما لم تكن مطابقة لكتاب المخصصات الصناعية لجهة النوع والطراز المتضمن المواد الأولية ومكونات السيارات اللازمة للشركات المذكورة لكل دفعة على حدة ولهذه الإجازة وضرورة إرفاق صورة عن كتاب الامتياز أو التفويض الممنوح للشركة المحلية لتجميع السيارات واعتباره وثيقة أساسية من وثائق منح إجازة الاستيراد وممهورة بختم مديرية الصناعة المعنية بأن الأصل محفوظ لديهم.

وأوجبت الوزارة أن يكون مصدر مكونات السيارات المستوردة المراد تجميعها ضمن المنشأة الصناعية المرخصة من بلد المنشأ نفسه أو من مصدر آخر مرخص من الصانع الرئيسي للطرازات بموجب وثيقة صادرة عنه مصدقة أصولاً.