أبراج يوم الخميس 2018/6/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/21: ميوله متعددة، مغانراته كثيرة، صادق بتعامله مع الآخرين، جارح في أسلوبه، الذي ينقذه هو بعض من الدبلوماسية، الموسيقا تريحه يبرع فيها إذا تعلمها، أيضاًفن التصوير يستهويه وأيضاً قريب من عالم البيت، سوف تنتصر على الأعداء، عزة في المستقبل القريب، تحصل على رفعة ومنصب مرموق إذا الوضع يسمح، مشروع جديد في الأفق، يجب أن تنتبه على صحتك، أخبار من أهل أو أصدقاء أو أصحاب في الخارج لأنه عودة أصدقاء غائبين من عدة سنوات، احتمال للبعض خسارة لحليف قوي، وللبعض عنده عمل ما ضمن مؤسسات أو عمل مع الغربة بمعنى مع ناس غرباء أو غربة بلد، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يبدو من الصباح مهتم بشأن شخصي عاطفي عائلي، إذا كنت حابب أن تغامر فكن دقيق واحسب ألف حساب لكل الحسابات بما أنك تحب الأوضاع الواضحة والصريحة، هذا اليوم يدعك تجتاز بعض العراقيل والصعوبات لكن حاول أن تمد يدك للشريك لتجد أنه فعلاً يريد مساعدتك وينشلوك من وحدتك مولود الحمل.

الثور: من الصباح ساعد نفسك واحتمال أن تضطر لزيارة أحد الأصدقاء وتحقق نجاح لكن بعد أن تراجع أعمالك بتروي وتدرس كل أعمالك لأنك تنظم اليوم أمورك وتنهي المهم فيها، نصيحة حاول أن تترك مشاعرك لنفسك وتفتح نوافذ لأمل جديد يطرق بابك ولا تنسى اليوم أن تنتبه لصحتك وغذائك لأن لديك عمل كثير وتراكم كثير وعزز علاقاتك بالعمل مع زملائك وممكن أن يكون لديك عمل بمكان غير مكان تواجدك مولود الثور.

الجوزاء: بما أن القمر ببرج هوائي وصدق لك يبتسم لك الحظ وتقدر أن تناقش وتنسجم وتكون لقاءات جميلة وتصنع جاذبيتة في كل مكان، يحالفك الحظ، تعرف صدفة تناسبك وتناسب مصالحك، استفيد واستعد لنبأ سعيد ومفرح قد يقلب حياتك رأساً على عقب اليوم، محظوظ لممارسة نشاط فني أو أدبي أو تغيير شيء في مكان عملك أو مكان إقامتك جيد لك وصوتك مسموع مولود الجوزاء.

السرطان: تركز من الصباح على قضايا عائلية وتبحث عن استقرار وتخاف من الانفعالات بالعمل أو ربما تصطدم بأحد من أفراد عائلتك، وتعرف أن حب العائلة شيء جميل، وكن اليوم متعقّل أكثر وحاول أن تدرس مع الذين تحبهم أكثر لتثق بقراراتهم أكثر وأعطي نفسك فرصة لتجتمع مع الذين تحبهم اليوم، ولا تفرط برباط الأسرة بهذه السهولة لأن اليوم يوجد شيء يتعلق بالأسرة وبالمنزل وببعض التصليحات والزوار مولود السرطان.

الأسد: نهار يحمل توسيع مشاريع ونقاشات مهنية لكن لا تفضي بأسرارك ولا تكشف عن أوراقك، يمكن وجود مفاجئة تزعجك لكن مع ذلك يوجد انجاز تقدر أن تحقق من خلاله سفرة أو زيارة ومفتاح نجاحك في يدك، كن حنون وعطوف لأن اليوم مربوط بكثير وتكون بأكثر من مكان ويمكن أن يسطع نجمك بجيرانك أو بأخوتك أو بلقاءات ومقابلات مولود الأسد.

العذراء: استفيد من هذا النهار، تحقيق أمنية أو توسيع دائرة تحركاتك وتعالج وضع مادي بذكاء، حاول أن تقدم مساعدة لأحد من محيطك، اليوم خطواتك خاصة على صعيد مالي وكن حذر من الآخرين ولا تعطي ثقتك إلا لمن هو أهل لها، وتركيزك بمجال المال، اليوم سوف توضح بعض أمورك وتربح دعوة ممكن قانونية أو مسألة إدارية أوخبر مال أو ممكن حظ من مال أو دين، المهم وجود أخبار تخص الأمور المالية والادارية مولود العذراء.

الميزان: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبير وذلك مع وجود القمر في برجك أنت سبّاق ورائد في حقل اختصاصك، وتعيش في فترة غنية باللقاءات وتسمع أخبار سارة، حاول أن تحسم أمرك، أنت على موعد مع الحب وقوّي الروابط وخفف من حدة الخلافات، اليوم القمر عندك يعطيك شكل جميل وحظ جميل وطاقة وسيطرة مولود الميزان.

العقرب: بما أن هذه الفترة فيها توتر وتساؤلات وتكشف عن بعض الخداع، يجب أن تنتظر حتى تزول السحابة التي تعيش فيها بعدها يصل القمر لبرجك لكن اليوم كن حذر كثيراً ومسلط الأضواء على بعض الأمور الغامضة لأن اليوم تأخذ فرصتك بطريقة الهدوء وليست بطريقة الضوج لأن الروتين هو الذي يبناسبك اليوم أكثر، وانتبه لأغراضك مولود العقرب.

القوس: من الصباح تنشط غي حياة اجتماعية وهذا جيد لأن الأمر يفتح لك مجال للتقارب وللمشاركة ولأن فترتك فيها تطورات وإحاطة للمحبين حول قصة تبسط الحب والحنان في داخلك إلى خارج نفسك، اليوم يوجد مشاريع وربح، متفائل أصدقاء وصداقات ووجه جديد ووجه قديم بمعنى في حياتك اليوم في حظ ونجاح ونشاطات مولود القوس.

الجدي: نهار يحمل لك عمل وبحاجة فعلاً لرعاية واهتمام لأنك مرتبك قليلاً إلا أنك تجتاز العراقيل، وتخطط لوضع أفضل وتدفع لمكانتك الاجتماعية نحو الأفضل وتعلم ماذا تريد، هذا الشيء لا يدعك أن تطنش اليوم لكن يكون غائب عن ذهنك ولكن ثغرة تدعك أن تعصب بما أنت فيه من الحظ، في انتظارك شيء جيد لكن لا تكتئب اليوم لأنه يوجد تعطيل على بعض الفرص التي هي بمركزك الاجتماعي وعملك، لكن بشكل عام تصل إلى القمة مولود الجدي.

الدلو: اليوم تفتح عيونك و أمامك مَن يحبك واليوم تتواجد بمسائل تتعلق بشأن تربوي ويمكن بحاجة لمراجعة ذات، ويمكن عيوب الناس تراها وتنسى عيوبك ومشاكلك فاحرص على احتفاظ بالآخرين لأن اليوم عليك أن لا تفرط بأعز ما عندك بسبب وجود خبر جميل وخبر من بعيد واضح عندك سفر أو رحلة أو الاتصالات لخارج الأمكنة أو المعتقدات التي تفكر بها مولود الدلو.

الحوت: تحمل لك الفترة أجواء ايجابية وحلول لبعض المشاكل وانعطاف نحو الأفضل، نصيحة لا تبدأ بجديد مهم سواء كنت تريد أن توقع عقد أو تفاوض بشأن عملية ما، اطلب ضمانات وحاول أن تقوم بتسوية على أثر ظروف ما، واليوم تهتم بصحتك قليلاً أو صحة المقربين، لكن الأمر المادي ضروري اليوم يظهر عندك مولود الحوت.