أنصار " أسود الأطلس " يمنعون رفع العلم الإسرائيلي في مباراة المغرب والبرتغال

الأربعاء, 20 حزيران 2018 الساعة 23:17 | رياضة, مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء مباراة البرتغال والمغرب في كأس العالم، يظهر مجموعة من المشجعين يرفعون العلم الإسرائيلي في المدرجات، الامر الذي أثار غضب الجماهير المغربية.

وسارعت بعض الجماهير المغربية لانتزاع العلم الإسرائيلي والتخلص منه ومنع رفعه في مدرجات الملعب، حيث اظهر الفيديو بعض أنصار أسود الاطلس وهم يتعاركون مع مجموعة من المشجعين لانتزاع العلم الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي ودع نهائيات كأس العالم بعد خسارته المباراة أمام البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.


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