أنصار " أسود الأطلس " يمنعون رفع العلم الإسرائيلي في مباراة المغرب والبرتغال

جهينة نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء مباراة البرتغال والمغرب في كأس العالم، يظهر مجموعة من المشجعين يرفعون العلم الإسرائيلي في المدرجات، الامر الذي أثار غضب الجماهير المغربية.

وسارعت بعض الجماهير المغربية لانتزاع العلم الإسرائيلي والتخلص منه ومنع رفعه في مدرجات الملعب، حيث اظهر الفيديو بعض أنصار أسود الاطلس وهم يتعاركون مع مجموعة من المشجعين لانتزاع العلم الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي ودع نهائيات كأس العالم بعد خسارته المباراة أمام البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.