بخطأ دفاعي .. اسبانيا تكسب مواجهة مثيرة مع ايران

جهينة نيوز

حقق منتخب إسبانيا فوزا صعبا على منتخب إيران، بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب كازان أرينا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

أحرز دييجو كوستا الهدف الوحيد للماتادور في الدقيقة 54، ليضمن بها نجم أتلتيكو مدريد ثلاث نقاط هامة لمنتخبه قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويرتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى النقطة 4 ويتشارك الصدارة مع منتخب البرتغال الذي فاز اليوم على المغرب بنفس النتيجة، فيما تحتل إيران المركز الثالث بعدما توقف رصيدها عند ثلاث نقاط.

عاد داني كارفاخال إلى التشكيلة الأساسية لإسبانيا في لقاء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، كما يشارك إنييستا في مركز وسط الإرتكاز، في حين يدفع المدرب فرناندو هييرو بلوكاس فاسكيز كجناح أيمن.

انطلق اللقاء بوتيرة هادئة من الجانبين، حيث استحوذ الإسبان على الكرة خلال العشر دقائق الاولى لجس نبض الجانب الإيراني، الذي تمركز جيدا في الخطوط الخلفية.

استمرت السيطرة الإسبانية على الكرة ولكن دون فرصة أو تهديد حقيقي على الحارس الإيراني، حيث أخذ لاعبيه في تبادل التمريرات بشكل عرضي على أمل إحداث فجوات بين وسط ودفاع إيران ولكن دون جدوى.

بدت إيران منظمة للغاية دفاعيا، كما لم يتركوا فرصة لإنييستا أو سيلفا للقيام بمهامهم بتمرير الكرات بين المدافعين أو خلف الأظهرة، في حين اضطر إيسكو للابتعاد عن منطقة الجزاء للكثرة العددية من لاعبي إيران في تلك المنطقة.

ظهرت أولى محاولات إسبانيا على مرمى المنافس بضربة حرة مباشرة نفذها ديفيد سيلفا ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى، ثم حاول نجم السيتي مجددا بضربة خلفية مزدوجة ولكنها كانت أعلى من العارضة.

حاول منتخب إسبانيا تفعيل سلاح التسديد من بعيد على المرمى، حيث كان مصيره الفشل أمام التكتلات الإيرانية، فيما اعتمد الممثل الآسيوي بشكل أساسي على الضربات الحرة والركنية لصنع الخطورة.

زادت شراسة إسبانيا في الشوط الثاني منذ الدقائق الأولى وظهرت فاعلية إيسكو على الجانب الأيسر كما زادت سرعة إسبانيا في الأمام.

تمكن دييجو كوستا من افتتاج نتيجة اللقاء بهدف التقدم لصالح إسبانيا في الدقيقة 54، بعدما حاول الظهير الأيمن لإيران رامين رضائيات تشتيت الكرة ولكنها اصطدمت بمهاجم أتلتيكو مدريد وسكنت الشباك.

جاء رد الإيرانيون سريعا ومن ضربة حرة مباشرة استطاع لاعب الوسط سعيد عزت من احراز هدف التعادل بتسديدة قوية ولكن قرر الحكم الأوروجوياني آندريس كونها عدم احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو لوجود حالة تسلل.

أجرى هييرو أولى تبديلاته في الدقيقة 71 بخروج آندريس إنييستا ودخول كوكي، بعد تحرر إيران من الالتزام الدفاعي البحث عن هدف التعادل، ثم أشرك ماركوأسينسيو بدلا من لوكاس فاسكيز.

فيما اضطر كارلوس كيروش لاشراك ميلاد محمدي بدلا من حاجي صافي المصاب، وخروج كريم أنصاري ودخول جاهانباخش.

كاد البديل جاهانباخش أن يحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة 83، بعدما استغل كرة عرضية متقنة، ليرتقي فوق الجميع، ولكن أتت رأسيته فوق المرمى وسط أنظار الحارس دي خيا.