البيت الأبيض: محمد بن سلمان وكوشنير يبحثان التسوية الفلسطينية ـ الإسرائيلية

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنير، بحثا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وبحسب الإدارة الأمريكية فإن كوشنير يزور السعودية مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشأن المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية أن الطرفين بحثا، بناء على نتائج المحادثات السابقة، “الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.