السعودية خارج مونديال روسيا بخسارتها أمام الأوروغواي بهدف مقابل لاشيء

جهينة نيوز

اقتنص منتخب أوروجواي فوزاً على حساب نظيره المنتخب السعودي بهدف نظيف ، مساء الأربعاء ، على ملعب "روستوف آرينا" في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

سجل هدف المباراة لويس سواريز في الدقيقة 23 في لقاءه المئوي مع أوروجواي دولياً ليصعد "السيلستي" رسمياً إلى دور الستة عشر ويلحق بمنتخب روسيا محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف.

وودع المنتخب السعودي كأس العالم بهذه الهزيمة بعدما تجمد رصيده بلا نقاط ولحق به رسمياً منتخب مصر الذي خسر آخر بصيص أمل له بعد خسارة الأخضر ليحتل الفراعنة المركز الثالث بلا نقاط ثم السعودية الرابع بفارق الأهداف.

ورغم الهزيمة إلا أن المنتخب السعودي مع مديره الفني الإسباني خوان بيتزي ظهر بشكل مغاير عما كان عليه في مباراة روسيا خلال لقاء الافتتاح وخسره بخماسية وقدم الأخضر عرضاً جيداً خاصة في الشوط الأول إلا أن خبرة لاعبي أوروجواي حسمت الفوز.

قدم منتخب السعودية بداية جيدة بالوصول إلى مرمى أوروجواي عبر كرة عرضية مرت دون متابعة ثم محاولة من فهد المولد بتسديدة فوق العارضة وأرسل كافاني كرة عرضية خطيرة مرت بعيداً عن مرمى السعودية.

تحسن الأداء الهجومي لأوروجواي ، ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 من كرة عرضية فشل الحارس محمد العويس في إبعادها لتصل لسواريز الذي هز الشباك ببراعة.

أضاع هتان باهبري جناح المنتخب السعودي بمحاولة قريبة فوق العارضة ثم أهدر محاولة قريبة من كرة عرضية سريعة قابلها بتسديدة فوق العارضة ، وانطلق محمد البريك في أكثر من محاولة عبر الجبهة اليمنى مع تسديدة فوق العارضة من سالم الدوسري.

وتعرض تيسير الجاسم لاعب الوسط وقائد الأخضر لإصابة قوية في العضلة الخلفية وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 44 وحل بدلاً منه حسين المقهوي لينتهي الشوط الأول بتقدم أوروجواي.

ومع بداية الشوط الثاني ، أرسل محمد البريك كرة عرضية من الجبهة اليمنى مرت دون متابعة مع إبعاد من فاريلا للخطورة ووجه فهد المولد تسديدة فوق العارضة مع استحواذ وسيطرة أكثر من المنتخب السعودي.

أجرى منتخب أوروجواي تغييرين بنزول لوكاس تيريرا ودييجو لاكسالت على حساب ماتياس فيسنو وكريستيان رودريجيز في الدقيقة 59 ، وأضاع كارلوس سانشيز محاولة خطيرة من كرة عرضية من كافاني وضربة رأس علت العارضة.

ووجه كاسيريس ضربة رأس فوق العارضة ، وأبعد محمد العويس كرة عرضية خطيرة وأشرك المنتخب السعودي في الدقيقة 75 اللاعب محمد كنو على حساب هتان باهبري لتنشيط وسط الملعب بعد إصابة باهبري.

وأضاع كاسيريس فرصة لأوروجواي من تسديدة في أقدام المدافعين ، وأشرك المنتخب السعودي المهاجم محمد السهلاوي على حساب فهد المولد في الدقيقة 78.. وكاد كافاني أن يحول تسديدة طائشة من لوكاس تيريرا إلى هدف من ضربة رأس.

وأشرك منتخب أوروجواي تغييراً بنزول نانديز على حساب كارلوس سانشيز الذي اشتكى من إصابة خفيفة بعد إلتحام مع ياسر الشهراني وفضل المدرب كارلوس تاباريز إراحته.

وأضاع كافاني فرصة محققة من خطأ ساذج للمدافع علي بليهي مع تألق الحارس محمد العويس الذي أنقذ الموقف وأبعد الانفراد من المهاجم الخطير.. ووجه المنتخب السعودي ضربة رأس تصدى لها موسليرا لينتهي اللقاء بفوز أوروجواي وتأهله لدور الستة عشر.