بعد توقت 14 عاماً.. عودة رحلات الطيران بين موسكو وبغداد

جهينة نيوز:

حطت طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية، الأربعاء، في العاصمة بغداد بأول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة لأي شركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين العاصمتين عام 2004.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي 22:30 بتوقيت غرينتش ليل الأربعاء، وهبطت في الساعة 4:57 بتوقيت العراق، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004،إثر الاجتياح الأميركي للعراق.

وكانت مفاوضات تجري منذ 2015 بين السلطات الروسية والعراقية لاستئنافها.

وفي أيلول / سبتمبر 2017، سيرت الخطوط الجوية العراقية رحلة بين بغداد وموسكو كانت الأولى منذ 13 عاما.

وأعلنت الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوي، الاثنين، أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.