الدفاع الماليزي: ننظر في إمكانية سحب قواتنا من السعودية

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو إن حكومة بلاده تنظر في إمكانية سحب قواتها من السعودية حيث تدعم الغارات الجوية التي ينفذها «التحالف العربي» بقيادة الرياض في اليمن.

وأشار الوزير الذي تولى منصبه في الشهر الماضي، في حديث إلى صحيفة "Malaysian Insight"، إلى أن الحكومة الماليزية ليست معنية في الانخراط بالأزمات في منطقة الخليج العربي، وتقوم حاليا بمراجعة تواجد قواتها في السعودية.

وشاركت القوات الماليزية في أبريل /نيسان الماضي في مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المملكة السعودية.

وينفذ «التحالف العربي» بقيادة آل سعود منذ عام 2015 غارات في اليمن أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين.

وتنتمي ماليزيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتي تضم 35 دولة وتقوده مملكة آل سعود.

وكان وزير الدفاع الماليزي السابق هشام الدين حسين قد نفى تورط قوات بلاده في العمليات العسكرية في اليمن، مضيفا أن العسكريين الماليزيين لم يدخلوا منطقة الصراع في هذه البلاد إلا بهدف إجلاء مواطني ماليزيا.

ودعا المدير التنفيذي لمنظمة "محامون من أجل الحرية" الحقوقية غير الحكومية، إريك باولسن، سلطات البلاد أمس إلى تعليق أي مشاركة لقوات البلاد في العمليات الدائرة باليمن، مشيرا إلى أن استمرار وجود القوات الماليزية هناك تحت ذريعة "العمل الإنساني" مجرد سخرية.