​النظام البحريني: كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس «عدوا»

جهينة نيوز

جهينة نيوز:

أكد مسؤول بحريني أن نظامه لا يعتبر كيان الاحتلال الإسرائيلي “عدوا” وأنه سيكون أول أنظمة الخليج التي ستعلن عن علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع “أي 24 نيوز” الإسرائيلي: إن “التقارب بيننا لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين” وذلك دون تحديد ماهية هذه المبادئ في ظل انسياق أنظمة الخليج وراء نظام آل سعود المتواطئ مع الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تمرير مخططاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى “صفقة القرن”.

يشار إلى أنه بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال زار وفد بحريني مما يسمى “جمعية هذه هي البحرين” القدس المحتلة بإيعاز من ملك النظام البحريني حمد بن عيسى والتقى عددا من مسؤولي كيان الاحتلال.

العلاقات بين النظام البحريني والكيان الصهيوني ليست حديثة فقد ظهرت علنا للمرة الأولى عام 1994 حين زار يوسي ساريد وزير البيئة الصهيوني المنامة على رأس وفد دبلوماسي رسمي كبير للمشاركة في المناقشات الإقليمية حول القضايا البيئية لتتوالى بعدها خطوات التطبيع سرا وعلانية حيث كان آخرها قبل أيام حين أعلنت البحرين أنها ستستضيف رسميا وفدا من كيان الاحتلال سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة في الفترة بين الـ 24 من حزيران الجاري وحتى الـ 4 من تموز.