​ارتقاء شهيد وإصابة 10 بجروح في بريف القنيطرة بقذائف إرهابيو «النصرة»

جهينة نيوز:

استشهد مدني وأصيب 10 آخرون بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على قرية جبا بريف القنيطرة.

وقد اعتدى إرهابيون من “جبهة النصرة” بعدد من القذائف على منازل المدنيين في قرية جبا شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 10 كم ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 10 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

واعتدى إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون في عدد من مناطق ريف والقنيطرة والمجموعات التي تتبع لهم منذ مطلع الشهر الجاري عدة مرات بالقذائف الصاروخية والهاون على بلدات وقرى وأحياء مختلفة بمدينة القنيطرة وريفها ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح وتضرر الممتلكات العامة والخاصة ولا سيما المحاصيل الزراعية وكان آخرها أمس حيث سقطت عدة قذائف على أحياء مدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية.

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذى يتلقى دعما لوجيستياً واستخباراتياً من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الاهالي في المناطق المجاورة.