بعد حفل راغب علامة في جدة .. مغردون يطلقون #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه

جهينة نيوز

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أول حفل له في المملكة، ونال الحفل اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتشرت مقاطع فيديو لسلوك معجبات سعوديات أثار استياءً واسعاً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا، أثار غضبا واسعا في السعودية، حيث يظهر الفنان اللبناني وهو يحتضن معجبات سعوديات يلتقطن الصور التذكارية معه في مشهد مخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه استنكارا لما تم تداوله مطالبين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصد الهاشتاغ أكثر من 67 ألف تغريدة.

و تساءل الناشط " نحو الحرية " ما هو رأي "هيئة كبار العلماء" بهذا السقوط العلني ؟ أتحداهم أن ينكروا ذلك ولو بشكل غير مباشر

و قال الناشط السعودي مجتهد " أمام الكاميرات نساء الحرمين في حضن راغب علامة حقيقة وليس مجازا

كان علماء النفاق يقولون لاتنتقدوا الحاكم لأن النتيجة ستكون نسائكم في أحضان الغرباء

الآن الحاكم نفسه قدم نسائكم هدية لحضن الغرباء، ومع ذلك تبقى طاعته واجبة ومن لا يعجبه من الخوارج

فيما سخر الناشط بندر مبارك آل شافي قائلا "رؤية #ولد_سلمان مع الفنان راغب علامة في جدة و بنات السعودية! ، طبعا قانون التحرش لا يشمل راغب علامة !؟"

المصدر BBC/ JPnews