​إماراتي يستعد لغزو الفضاء

جهينة نيوز:

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات، الأربعاء، توقيع اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي محطة الفضاء الدولية.

وتعليقا على الاتفاقية، أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أن "ابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء".

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "وقعت دولة الإمارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي خلال الأشهر القادمة لمحطة الفضاء الدولية".

وكان المركز كشف أن رحلة أول رائد فضاء إماراتي ستستمر "لمدة 10 أيام وتنطلق في نيسان / أبريل 2019 على متن مركبة (Soyuz MS-12) الفضائية الروسية وصولا إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة على متن مركبة (soyuz ms-10) الفضائية الروسية".

وعملية تدريب أول رائد فضاء إماراتي تبدأ الشهر المقبل، وفق الاتفاقية الموقعة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية "روس كوسموس".