ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد

الأربعاء, 20 حزيران 2018 الساعة 18:11 | رياضة, كرة القدم

ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد

جهينة نيوز:

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، مع الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين، قادما من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني.

وتسعى إدارة النادي منذ فترة طويلة البحث عن حارس بجانب الكوستاريكي، كيلور نافاس، الذي كان يعتمد عليه المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

ويعد الحارس الشاب صاحب الـ19 عاما من الأسماء الواعدة في كرة القدم الأوروبية على مستوي حراسة المرمى، نظرا لتألقه وقوته البدنية حيث يبلغ طوله حوالي 1.91 سنتيمتر، وفق لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وخطف ريال مدريد الصفقة، حيث كان يتنازع معه أندية عريقة في أوروبا مثل ليفربول ومانشستر سيتي لضم لونين، وبلغت قيمة الصفقة 14 مليون يورو.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع الحارس الأوكراني بطلب من المدرب الجديد جولين لوبيتيغي، وهو الذي سيقرر هل سيلعب مع الفريق الأول أو الفريق الثاني للنادي الملكي.


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