​ مطعم «أوستريا فرانسيسكانا» يحتل المرتبة الأولى في العالم

جهينة نيوز:

فاز مطعم "أوستريا فرانسيسكانا" الإيطالي، بجائزة أفضل مطعم في العالم هذا العام، خلال حفل للإعلان عن أفضل 50 مطعما، بعدما لاقت أطباقه المعتمدة على مكونات محلية الاستحسان.

وجاء الإعلان عن النتائج في حفل أقيم في مدينة بلباو الإسبانية، الثلاثاء.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يفوز فيها هذا المطعم، الذي يقدم أكلات إيطالية حديثة في مدينة مودينا بشمال إيطاليا، بهذه الجائزة خلال 3 أعوام.

وأثنى المنظمون على استعانة المطعم بمكونات تقليدية وإدخالها على الأطباق الحديثة، التي يقدمها.

وفازت بالمراكز الـ3 الأولى هذا العام، مطاعم أوروبية إذ حل "إل سيليه دي كان روكا" من إقليم كتالونيا الإسباني، في المرتبة الثانية و"ميرازور" في الريفييرا الفرنسية في الثالثة.

وتراجع مطعم "إليفن ماديسون بارك" في نيويورك، والذي حل في المرتبة الأولى العام الماضي، إلى المركز الرابع.