نيمار يطمئن جماهير السامبا قبل لقاء كوستاريكا

الأربعاء, 20 حزيران 2018 الساعة 16:43 | رياضة, مونديال روسيا 2018

نيمار يطمئن جماهير السامبا قبل لقاء كوستاريكا

جهينة نيوز

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للمشاركة في تدريبات منتخب بلاده، اليوم الأربعاء، بعدما غادر مران أمس بسبب الإصابة في قدمه اليمنى، ليطمئن جماهير السيليساو على حالته.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لمشاركة نيمار في تدريبات السامبا اليوم.

وكان منتخب البرازيل تعادل مع سويسرا بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي شهدت معاناة نيمار من تدخلات عنيفة من لاعبي سويسرا.

ويلتقي منتخب البرازيل نظيره كوستاريكا، بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالمونديال.


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