كريستيانو رونالدو يستعيد صدارة هدافي المونديال

جهينة نيوز

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الهدف الأول لمنتخب بلاده، أمام نظيره المغربي، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وجاء الهدف من ضربة رأس قوية، للدون البرتغالي، في الدقيقة الخامسة، من عمر المباراة، التي تقام على ملعب لوجنيكي.

واستعاد رونالدو، صدارة هدافي المونديال برصيد 4 أهداف، بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه، الروسي دينيس تشيرشيف.

وكان رونالدو، قد سجل هاتريك، في شباك إسبانيا، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وسجل تشيرشيف، الهدف الثاني لروسيا في مرمى منتخب مصر، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في البطولة.

وكان اللاعب الروسي، قد سجل ثنائية في مرمى المنتخب السعودي بالجولة الأولى.