تخريج دورة لصف الضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بالحسكة

جهينة نيوز

احتفلت قيادة شرطة محافظة الحسكة اليوم الاربعاء بتخريج الدفعة السادسة من صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي من أبناء محافظة الحسكة.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان قدم الخريجون عروضا عسكرية ورياضية أظهرت مهاراتهم التي تلقوها خلال فترة الدورة وعكست مدى اللياقة البدنية العالية كما نفذوا تدريبات لمهام قتالية تحاكي هجوما على مقر المجموعات الإرهابية والقضاء عليها.

وأشارت الكلمات التي ألقيت خلال حفل التخريج إلى الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في المحافظة لحفظ الأمن والاستقرار ودورها البارز في التصدي للمجموعات الإرهابية إلى جانب الجيش السوري .

وبين قائد شرطة المحافظة اللواء فايز غازي خلال الحفل أهمية الدورات التي يتم تنفيذها لجهة رفد سلك قوى الأمن الداخلي والشرطة بدماء جديدة تساهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار وتواكب التطورات التي تمر بها سورية وليكونوا رديفا وداعما حقيقا للجيش في حربه على الإرهاب حتى تطهير كامل أراضي الجمهورية العربية السورية .

وأكد المتدربون جهوزيتهم الكاملة لتنفيذ المهام الموكلة اليهم بفضل التدريبات والدروس التي تلقوها خلال الدورة مشيرين إلى أنهم التحقوا بهذه الدورات لكسب شرف الدفاع عن الوطن ومشاركة الجيش العربي السوري في الحرب ضد الإرهاب.

سانا