"فيفا" يحدد موقفه من مستوى التحكيم وتقنية الفيديو بالمونديال!

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أنّه "راضٍ تمامًا" عن أداء نظام "حكم الفيديو المساعد" الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، عبر النسخة المقامة حاليًا في روسيا، وكذلك عن مستوى التحكيم بشكل عام في الأيام الأولى من منافسات البطولة.

وذكر بيان لـ"فيفا" اليوم الأربعاء أنه "راضٍ تمامًا عن مستوى التحكيم حتى الآن وكذلك التطبيق الناجح لنظام حكم الفيديو المساعد، الذي جرى تقبله وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم".

وأضاف البيان: "لا شكَّ في أن مناقشات وانقسامات في الرأي ستدور بشأن بعض القرارات ونحن نقدر تفهمكم لحقيقة أنه من غير الممكن أن يعلق فيفا بشأن كل موقف".

وحتى الآن، شهدت كأس العالم الحالية احتساب أربع ضربات جزاء عبر نظام حكم الفيديو المساعد، خلال 17 مباراة، إلى جانب مراجعة قرار منح بطاقة حمراء.

ومن بين اللقطات المثيرة للجدل، ادعاءات البرازيليين وقوع عرقلة قبل تسجيل سويسرا هدف التعادل 1 / 1 في مباراة الفريقين بالجولة الأولى، وكذلك مطالبة لاعبي المنتخب الإنجليزي بضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالفوز على تونس 2 / 1 .

ويطبق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، لكنه اختبر بالفعل خلال كأس القارات 2017 بروسيا وكأس العالم للأندية إلى جانب بعض مسابقات الدوري، ومنها الدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي.

المصدر: د ب أ