مناورات "الناتو" الاخيرة تثبت عجز حاملات الطائرات الامريكية في مواجهة روسيا

جهينة نيوز

أظهرت مناورة "بلتوبس 2018" التي أجراها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق الشهر يونيو/حزيران الجاري أن الناتو لا يستطيع مواجهة روسيا في هذه المنطقة.

وأوضح خبراء عسكريون عبر موقع "ناشيونال انترست" أن قوات الناتو لا تستطيع أن تفعل شيئا لتحقيق النجاح في مواجهة روسيا في حال اعتمدت على حاملات طائرات أمريكية من فئتي "نيميتس" و"جيرالد فورد"، فهي ضخمة إلى درجة قد تكون معها هدفا سهلا للصواريخ الروسية.

وفي حالة المواجهة لن تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية أن تقترب من شواطئ روسيا لتهدد القوات الروسية هناك لأن صواريخ "أونيكس" المضادة للسفن التي تمتلكها روسيا تستطيع الوصول إلى أي هدف في بحر البلطيق عندما تنطلق من منطقة كالينينغراد.

وهناك صواريخ أخرى تابعة لمنظومة خفر السواحل "باستيون" يمكن أن يصل مداها إلى 600 كيلومتر.

وتوجد هناك صواريخ مضادة للطائرات أيضا مثل صواريخ "إس-400".

وبالتالي فإن القوات البحرية الروسية تستطيع "إغلاق" بحر البلطيق في وجه قوات الناتو. كما انها تستطيع ضرب قوات الناتو بصواريخ "إسكندر".