زاخاروفا: الوجود الغير شرعي للقوات الأجنبية في سورية يعرقل التسوية السياسية

جهينة نيوز

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن هناك تحضيرات لاستفزازات كيميائية جديدة في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "هناك تحضيرات لاستفزازات جديدة لهجمات كيميائية في سوريا، وسيتهمون دمشق".

وأضافت "وراء هذه الجولة الجديدة، نتوقع حشو إعلامي جديد حول استخدام الأسلحة الكيميائيةمن قبل السلطات السورية ضد المدنيين. هذا ببساطة نشاط مدفوع الاجر".

وتابعت "بالطبع، نتلقى إشارات مفادها أن مثل هذه الاستفزازات يجري الإعداد لها. وبالطبع، سنتحدث عنها مسبقا، في حال تلقي معلومات موثوق بها بغية منع مثل هذه الأفعال".

كما ذكرت المتحدثة أنه "تم استهداف الجيش السوري والقوات الرديفة بريف البوكمال وواشنطن نفت علاقتها بذلك".

وقالت ان الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية يعرقل عملية التسوية السياسية للأزمة.