والد ميغان ماركل يكشف سبب غيابه عن حفل زفافها وهذا ما قاله عن الأمير هاري!

جهينة نيوز:

بعد جدل كبير، كشف توماس ماركل، والد ميغان، سبب غيابه عن حفل زفافها الملكي من الأمير هاري.

واعترف في مقابلة تلفزيونية استثنائية على برنامج "غود مورنينغ بريطانيا"، بأنه كان يشعر بالغيرة والامتنان تجاه الأمير تشارلز، معرباً عن حزنه بشأن الانسحاب من الزفاف قبل 3 أيام فقط من موعد مرافقته لابنته ميغان إلى المذبح بسبب خضوعه لجراحة في القلب.

ونقل موقع "دايلي ميل" البريطاني تصريحات توماس، حيث أكد أن إبنته حزنت عندما أخبرها بذلك، وأنه بكى بينما كان يشاهد زفافها في وندسور على شاشة تلفزيونية ملونة صغيرة في غرفته في كاليفورنيا.

كما كشف أن ميغان ترغب في الإنجاب بشدة، وأنه على الرغم من أنها ليست حاملًا حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن يسعى الزوجان للإنجاب في وقت قريب جدا.

وأكد أنه لم يلتق بالأمير هاري بعد، الذي طلب يد ابنته للزواج على الهاتف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث أجابه توماس حينها: "أنت رجل نبيل، عدني بأنك لن ترفع يدك على ابنتي أبدا، وسأمنحك موافقتي"، وأضاف: "نعم إنه أمير، لكن ابنتي كانت أميرة منذ ولادتها".