"سامو زين" يهاجم كوبر مدرب منتخب مصر.. فماذا قال؟

جهينة نيوز:

حرص النجم السوري سامو زين على توجيه رسالة نارية للقائمين على كرة القدم في مصر، بسبب تمسكهم بالمدرب هكتور كوبر في تدريب المنتخب الوطني، رغم خطته الدفاعية والقديمة على حد قول زين ، ما عرض المنتخب للهزيمة 3-1 امام روسيا أمس ضمن فعاليات كاس العالم 2018.

ونشر زين رأيه هذا عبر صفحته على "إنستغرام" وجاء فيه : " مع احترامي التام، بس كل الغلط، ولا ادري لماذا كل هذا الصبر على المدرب كوبر، أصلا من بداية المشوار للتأهل وبعدها من مباريات التمهيدية !!! ولا ننسى أنها كأس العالم، يعني كل المنتخبات مستميتة للفوز، ولا ننسى أن بطلة العالم ألمانيا خسرت أول ماتش ليها وممكن تخسر تاني، والبرازيل تعادلت، والارجنتين تعادلت. يعني في تطور كروي في العالم. وللأسف، كوبر ليس له أي صلة بهذا التطور، ولا نحمل أي لاعب المسؤلية أبدا، لأن اللاعب يلعب بخطة من المدرب الي ملوش في التدريب إلا الحظ والدفاع. وهذا كأس العالم، الدفاع أخر شئ يدرس في الكرةالحديثة. الأطفال تعلم ذلك والدليل خروج ملوك الدفاع إيطاليا من التأهل لكأس العالم لتمسكهم بخطط الكرة القديمة. درس لن ينسى أبدا. أرجو أن الله يوفق أي منتخب عربي لنرى التفاؤل لأجيالنا القادمة وشكرا".

وانهالت التعليقات من متابعيه الذين وافقوه الرأي وطالبوا بتغيير كوبر، وحملوه مسؤولية هزيمة مصر امام المنتخب الروسي امس.

وعلى جانب آخر، يستعد سامو زين لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يحمل مبدئياً اسم "تحت المطر"، من تأليف هيثم وحيد وإخراج عبد العزيز حشا.