كوبر سيرحل عن تدريب مصر اذا طلب المسؤولون ذلك!

جهينة نيوز

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر بعد الخسارة 3-1 أمام روسيا صاحبة الأرض في كأس العالم لكرة القدم إنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه المسؤولون ذلك.

وكان الاتحاد المصري دخل في مفاوضات مع كوبر خلال الأشهر الماضية لتجديد عقده لمدة عامين لكن تأجل حسم الأمر إلى ما بعد كأس العالم هذا الصيف.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي يوم امس الثلاثاء بعدما أصبحت مصر على أعتاب الخروج المبكر ”استمراري في العمل لا يعتمد علي فقط ولكن أيضا على المسؤولين فإذا كانوا غير سعداء بأدائي فسوف أغادر فورا.

”ولكن لا يزال أمامنا مباراة أخرى وفي كأس العالم علينا أن ننتظر حتى النهاية“.

وخسرت مصر في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام أوروغواي بعدما استقبلت هدفا في اللحظات الأخيرة بينما انهار الدفاع في بداية الشوط الثاني واستقبل ثلاثة أهداف لتأتي الهزيمة الثانية على التوالي. وستختتم مصر مشوارها أمام السعودية يوم الاثنين.

وقال كوبر الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 ”المهم الآن أن ننهي هذه البطولة بأفضل النتائج، و أضاف: ”صحيح أن فرصنا محدودة ولكن لا نعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة“.

وذكرت تقارير محلية أن الاتحاد المصري لا ينوي الإبقاء على كوبر بعد كأس العالم لكن لم يخرج أي تعليق رسمي بعد عن مستقبل المدرب الأرجنتيني الشهير.

رويترز