موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لكن بشرط؟

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاستعادة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن دون فضل من واشنطن.

وقال ألكسندر غروشكو في المؤتمر الخامس عشر لرابطة الشركات الأوروبية: "نحن نريد مرة أخرى التأكيد على ذلك، مستعدون من جانبنا لاستعادة الحوار الطبيعي مع الولايات المتحدة، للعمل معاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهي كثيرة جدا".

وأضاف غروشكو: "لكننا لم نطلب ولم نطلب هذا المعروف".

يذكر أن العلاقات الروسية — الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح، في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنه يتبع نهجا "أكثر صرامة" تجاه روسيا، ومع ذلك يؤيد تحسين العلاقات بين البلدين.

سبوتنيك