السعودية تعلق حول سيطرة "تحالفها" على مطار الحديدة اليمني!

جهينة نيوز

علقت السعودية على سيطرة قوات "التحالف العربي" على مطار الحديدة غربي اليمن.

وأكد سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" أن "قوات تحالف دعم الشرعية تسيطر على مطار الحديدة، بعد عملية عسكرية محترفة"، قائلاً: "مطار الحديدة في يد القوات الشرعية المدعومة من التحالف بعد عملية عسكرية محترفة خططت ونفذت بعناية للحفاظ على سلامة المدنيين والبنى التحتية" حسب تعبيره.

وجاء ذلك بعدما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، مقطع فيديو للعميد الركن عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أكد فيها "السيطرة على مطار الحديدة والمناطق المحيطة به بأقل جهد وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة جماعة "أنصار الله".