لاعبو مصر يرفضون الحديث للإعلام بعد ثلاثية روسيا!

جهينة نبوز

رفض لاعبو منتخب مصر، الحديث لوسائل الإعلام، عقب الخسارة أمام روسيا، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وسلطت صحيفة "سبورت ميل"، الضوء على تصرف لاعبي الفراعنة، عقب المباراة، التي فاز فيها المنتخب الروسي، بنتيجة 3-1.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعبين المصريين، خرجوا من غرف خلع الملابس، إلى المنطقة المخصصة لتواجدهم، ورفضوا الإدلاء بتصريحات عقب المباراة.

ويستعد المنتخب المصري، لمواجهة نظيره السعودي، الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمونديال.