ارتفاع النفط بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة وفقد سعة تخزين في ليبيا المنتجة للنفط.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 يونيو حزيران وفقا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

و كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.48 دولار للبرميل مقارنة مع أحدث إغلاق لها يوم الثلاثاء.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.6 بالمئة لتسجل 65.43 دولار.

وقال المتعاملون إن تراجعا في الإمدادات الليبية نتيجة لانهيار صهريج تخزين تقدر سعته بأربعمئة ألف برميل قد ساعد أيضا في دفع الأسعار للصعود.

لكن ما يلقي بظلاله حقا على السوق هو اجتماع فيينا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض المنتجين الآخرين مثل روسيا لمناقشة المعروض يوم 22 يونيو حزيران.

وتقترح السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا غير العضو في المنظمة تخفيف تخفيضات الإنتاج تدريجيا لكن أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر يعارضون ذلك.

رويترز