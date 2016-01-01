الماريغوانا للترفيه في كندا!

جهينة نيوز

وافق مجلس الشيوخ الكندي على مشروع قانون معدل يقنن استعمال الماريغوانا، مما يهيئ المسرح كي تصبح كندا أول دولة في مجموعة السبع الكبار تجعل استعمال القنب قانونيا.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح مشروع القانون المعدل الذي قدمه مجلس العموم المنتخب ليمهد الطريق لوجود سوق للقنب قانونية تماما في غضون فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا.

وجعل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستن ترودو الاستعمال الترفيهي للماريغوانا جزءا من حملته الناجحة لانتخابات عام 2015، محاججا بأن القانون الجديد سيبعد المخدر عن المتعاطين صغار السن ويقلل الجريمة المرتبطة باستعماله.

وكتب ترودو في رسالة من خلال حسابه على تويتر ”كان من السهل للغاية على أطفالنا الحصول على الماريغوانا - وعلى المجرمين جني الأرباح. اليوم، غيرنا ذلك. أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريجوانا“.

وباعتبارها أول قوة اقتصادية كبيرة تقنن القنب بشكل كامل، ستراقب الدول الأخرى التي تدرس المضي في الطريق ذاته والمستثمرون العالميون الذي ضخوا بالفعل المليارات في شركات إنتاج الماريغوانا الكندية بدء التطبيق المنتظم في كندا عن كثب.

واجتذبت شركات الماريغوانا الكندية العديد من المستثمرين خلال مساعي تقنين الماريجوانا للاستعمال الترفيهي على مستوى البلاد.

رويترز