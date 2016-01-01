زلزال يودي بحياة 5 ومئات المصابين في اليابان

الأربعاء, 20 حزيران 2018 الساعة 11:01 | مجتمع, حوادث

زلزال يودي بحياة 5 ومئات المصابين في اليابان

جهينة نيوز

بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة أوساكا اليابانية خمسة أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين نحو 400 شخص.

وأفاد تلفزيون "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا زلزال أوساكا بلغ خمسة أشخاص، من بينهم طفل في التاسعة من عمره. كما أصيب نحو 395 شخصا بإصابات متفاوتة. ويتواجد 1700 شخص في نقاط الإجلاء. وقالت المحطة إنه تم تسجيل 35 هزة ارتدادية في هذه المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وكان زلزال قوي قد وقع في مدينة أوساكا، يوم الاثنين الماضي، بلغت قوته 6.1 درجة. يقع مركز الزلزال على عمق 13 كيلومترا. وبلغت أقصى درجة للهزات الارتدادية 6 من 7 درجات بالمقياس الياباني.


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