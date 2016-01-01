ترامب ينكث بوعده أمام كيم جونغ اون!

جهينة نيوز

أفادت قناة" CNN" نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتصل هاتفيا يوم الأحد بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم وعده بذلك.

ولم تحدد مصادر القناة في الإدارة الأمريكية السبب الذي دفع ترامب للنكث بوعده.

وفي 15 يونيو حزيران، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي يوم الأحد. وأضاف القول، إنه أعطى لكيم جونغ أون، رقم هاتفه الشخصي في حال قرر الأخير الاتصال به.

وعقدت قمة دونالد ترامب وكيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران بسنغافورة. وعقب المحادثات، وقع الزعيمان على وثيقة مشتركة، تعهدت فيها بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية من واشنطن.

المصدر: تاس