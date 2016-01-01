البحث عن "سلام حقيقي" بين كوريا الشمالية والصين

جهينة نيوز

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء، بأن زعيمي كوريا الشمالية والصين توصلا إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث في قمة جمعتهما أمس الثلاثاء وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماعه مع شي جين بينغ بالتعاون مع المسؤولين الصينيين من أجل الوصول إلى سلام حقيقي في عملية فتح مستقبل جديد في شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت رويترز.

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقب اللقاء بالقول إنها سينهي التدريبات العسكرية "الاستفزازية" بين واشنطن وسيؤول.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وها إن قرار تعليق التدريبات قد يعاد النظر فيه بناء على التطورات المستقبلية مع كوريا الشمالية، وأضافت "أعتقد أننا أوضحنا أن هذه بادرة لحسن النية بهدف تعزيز القوة الدافعة للحوار".

يذكر أن هذه هي ثالث زيارة يقوم بها كيم للصين هذا العام. وأشاد شي بكيم أمس بسبب "النتيجة الإيجابية" لقمة الأسبوع الماضي.